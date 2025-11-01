قتيل بمشاجرة عائلية ببغداد واعتقال 5 إرهابيين في عدة محافظات

شفق نيوز- بغداد/ محافظات

أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، مساء اليوم السبت، القبض على ثلاثة متهمين في مشاجرة عائلية أدت إلى وفاة أحد الأشخاص، فيما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اعتقال خمسة إرهابيين في عدة محافظات.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مفارز قسم شرطة الطارمية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين وضبط السلاح المستخدم في مشاجرة عائلية أدت إلى وفاة أحد الأشخاص".

وأوضحت أن عملية القبض جاءت "بعد سماع أصوات إطلاق نار ضمن قاطع المسؤولية، حيث تحركت قوة أمنية على الفور إلى محل الحادث، وتم تطويق المكان وفتح تحقيق فوري بالواقعة".

وأشارت إلى أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث نجم عن مشاجرة عائلية تطورت إلى استخدام السلاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيقات أصولياً".

وفي السياق الأمني أيضاً، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، "إلقاء القبض على خمسة إرهابيين في محافظات مختلفة من البلاد، وذلك في عدة عمليات نوعية وبالتنسيق مع الوكالات الأمنية الأخرى".

وأشارت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إلى أن "المتهمين مطلوبون للقضاء وفق أحكام المادة (1/4) إرهاب، وتم تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً".