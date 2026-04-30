قتيلان وأربعة جرحى في مشاجرتين مسلحتين بصلاح الدين والأنبار

شفق نيوز - صلاح الدين / الانبار

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل وإصابة ثلاثة آخرين، إثر شجار عائلي مسلح اندلع داخل أرض زراعية في قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن خلافات ومشاكل عائلية سابقة تجددت بين عدد من أفراد عائلة واحدة داخل أرض زراعية في إحدى مناطق قضاء الشرقاط، قبل أن تتطور سريعاً إلى مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة النارية، ما أدى إلى مقتل سائق "جرار" زراعي كان متواجداً في المكان أثناء الحادث.

وأضاف أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة، حيث سارعت فرق الإسعاف إلى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية توجهت فور وقوع الحادث إلى موقع النزاع، وفرضت طوقاً أمنياً في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات، كما باشرت بفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

وتشهد بعض المناطق الزراعية في صلاح الدين بين الحين والآخر نزاعات عشائرية أو عائلية على خلفية خلافات تتعلق بالأراضي أو المياه أو مشاكل شخصية، ما يستدعي تدخلاً أمنياً سريعاً لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه.

وفي حادث مماثل أفاد مصدر أمني آخر، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح متفاوتة جراء مشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص بسبب خلاف على قطعة أرض في مدينة الرمادي.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً بالواقعة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي.