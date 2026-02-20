قتيلان وجريح في هجومين مسلحين وإطلاق نار في ميسان خلال 16 ساعة

شفق نيوز - ميسان

افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الجمعة، أن المحافظة سجلت عدة هجمات مسلحة وإطلاق نار عشوائي تسببت بمقتل وإصابة 3 أشخاص وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مجهولين اقتحموا أحد المنازل بمنطقة الثورة وسط العمارة وقتلوا صاحب المنزل، ثم لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما هاجم مسلحون سائق دراجة نارية (تكتك) بمنطقة شارع المرور وقتلوه على الفور".

وتابع المصدر، أن "رصاصة طائشة أصابت حارس مرمى فريق شعبي اثناء لعب إحدى المباريات في الساحات الشعبية وسط مدينة العمارة"، مضيفا أن تلك الحوادث وقعت في غضون الساعات الـ16 الماضية.