قتيلان وجريح في نزاع على إرث بمحافظة عراقية وشرطتها تنفي اغتيال ناشط

شفق نيوز/ أفادت قيادة شرطة محافظة بابل يوم الجمعة بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بنزاع على إرث في مدينة القاسم جنوبي المحافظة.

ونفت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اغتيال أحد النشاطين في مدينة القاسم، مبينة ان ، ما حصل هو حادث جنائي بسبب "مشاجرة عائلية على ارث"، أدت الى مقتل شخصين واصابة آخر بجروح.

وبحسب ما ورد من تقرير مدير قسم شرطة ناحية القاسم فإن الموضوع ليس وليد اللحظة،

فيما أكدت قيادة الشرطة ان القوات الامنية هرعت الى المكان فور تلقيها سماع إطلاق النار، وألقت القبض على احد الجناة و اودعته التوقف ومازال البحث مستمراً عن الآخرين.

ودعت قيادة الشرطة المدونين الى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية .