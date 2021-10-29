سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قتيلان وجريح في نزاع على إرث بمحافظة عراقية وشرطتها تنفي اغتيال ناشط

Category: أمـن

Date: 2021-10-29T10:44:16+0000
قتيلان وجريح في نزاع على إرث بمحافظة عراقية وشرطتها تنفي اغتيال ناشط

شفق نيوز/ أفادت قيادة شرطة محافظة بابل يوم الجمعة بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بنزاع على إرث في مدينة القاسم جنوبي المحافظة.

ونفت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اغتيال أحد النشاطين في مدينة القاسم، مبينة ان ، ما حصل هو حادث جنائي بسبب "مشاجرة عائلية على ارث"، أدت الى مقتل شخصين واصابة آخر بجروح.

وبحسب ما ورد من تقرير مدير قسم شرطة ناحية القاسم فإن الموضوع ليس وليد اللحظة،

فيما أكدت قيادة الشرطة ان القوات الامنية هرعت الى المكان فور تلقيها سماع إطلاق النار، وألقت القبض على احد الجناة و اودعته التوقف ومازال البحث مستمراً عن الآخرين.

ودعت قيادة الشرطة المدونين الى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية .

related

مقتل وإصابة أربعة أشخاص بنزاع على ملعب في ديالى

Date: 2020-11-24 08:16:24
مقتل وإصابة أربعة أشخاص بنزاع على ملعب في ديالى

قتيلان في نزاع عشائري جنوبي العراق

Date: 2020-12-25 11:56:20
قتيلان في نزاع عشائري جنوبي العراق

سقوط 8 جرحى بنزاع عشائري وشجار مسلح في نينوى وكركوك

Date: 2021-08-20 06:59:22
سقوط 8 جرحى بنزاع عشائري وشجار مسلح في نينوى وكركوك

تفجير يستهدف رتلا للتحالف على الطريق السريع في بابل

Date: 2021-03-21 09:05:21
تفجير يستهدف رتلا للتحالف على الطريق السريع في بابل

القبض على متاجرين بالبشر ارادا بيع طفل بـ10 آلاف دولار بمحافظة عراقية

Date: 2019-05-24 18:54:04
القبض على متاجرين بالبشر ارادا بيع طفل بـ10 آلاف دولار بمحافظة عراقية

خلاف عائلي.. شخص يقتل اثنين من أشقائه وابن أخيه ويجرح 2 في بابل

Date: 2021-07-30 20:35:30
خلاف عائلي.. شخص يقتل اثنين من أشقائه وابن أخيه ويجرح 2 في بابل

شرطة بابل تكشف تفاصيل "اعتداء" على متظاهرين

Date: 2020-08-05 12:13:18
شرطة بابل تكشف تفاصيل "اعتداء" على متظاهرين

بابل.. حظر تجوال لإشعار آخر وإضرام النيران في متاجر (فيديو)

Date: 2021-09-04 14:30:19
بابل.. حظر تجوال لإشعار آخر وإضرام النيران في متاجر (فيديو)