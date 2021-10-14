قتيلان وجريح بنزاع مسلح على قطعة أرضٍ جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، بمقتل واصابة 3 أشخاص بنزاع مسلح شمال شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " نزاعاً مسلحا اندلع بين أفراد من عشيرة (البو طويل) بقضاء الدواية شمالي شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة نتيجة خلافات سابقة على أرض زراعية وشفلات انتهت بمقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطرة".

وبين المصدر، أن " الشجار ما يزال مستمرا وتحاول القوات الأمنية السيطرة عليه، لكن تواجه صعوبة في اقناع الأطراف باللجوء إلى الهدنة".

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والاخر.