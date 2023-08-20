قتيلان وجريح بمشاجرة مسلحة شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأحد، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص في مشاجرة تطورت إلى نزاع مسلح شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة لم تّعرف أسبابها بين ثلاثة أشخاص تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف (كلاشنكوف) وتبادل إطلاق النار ما أسفر عن مقتل اثنين منهم واصابة الثالث بجروح في منطقة الحميدية التابعة لمدينة الصدر شرقيّ بغداد".

وبين أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث وألقت القبض على الجريح وضبطت بحوزته كمية من المخدرات، فيما نقلت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".