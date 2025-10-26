بسبب عراك اطفال .. قتيلان وستة جرحى بنزاع "عنيف" جنوبي العراق

شفق نيوز - بغداد

افاد مصدر في الشرطة المحلية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الأحد، بمقتل واصابة ثمانية اشخاص بنزاع عشائري شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخصين قُتلا وأُصيب ستة آخرون بجروح بليغة جراء نزاع عشائري "عنيف" اندلع في قضاء "سيد دخيل" شرقي الناصرية.

وأضاف أن النزاع اندلع بين عشيرتي "الهصاصرة وال مصدگ" بسبب عراك بين أطفال في المدرسة صباح اليوم، ثم تحول إلى أرض الميدان، حيث اقدم الطلاب على حرق احد المصايف ليتطور إلى معركة عنيفة بين الطرفين ولا تزال مستمرة لغاية الآن.