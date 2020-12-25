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قتيلان في نزاع عشائري جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2020-12-25T11:56:20+0000
قتيلان في نزاع عشائري جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الجمعة بمقتل شخصين في نزاع عشائري بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة عشائرة وقعت في منطقة "ابو صخير" بالبصرة لتتطور الى نزاع مسلح أُستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة.

واضاف المصدر ان الحادث نجم عنه مقتل شخصين من كلا العشيرتين المتنازعتين.

وكثيراً ما تشهد البصرة نزاعات قبلية تستخدم فيها أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والاخر.

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