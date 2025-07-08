قتيلان بنزاع "عنيف" على "درجة وظيفية" في ميسان

شفق نيوز - ميسان

أفاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الثلاثاء، باندلاع نزاع عشائري "عنيف" بناحية العزير التابع لمحافظة ميسان مما أدى الى مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح "خطيرة".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن سبب اندلاع النزاع يعود إلى الاختلاف على درجة وظيفية حكومية تمت مواعدة القتيلين باختيار أحدهما لها.

وأضاف المصدر، أن القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي، فيما باشرت بملاحقة الجناة المتسببين بالنزاع.