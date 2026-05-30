قتيلان بمشاجرة مسلحة في ميسان والشرطة تعتقل الجاني

أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان، اليوم السبت، بمقتل شخصين إثر اندلاع مشاجرة مسلحة عنيفة ناجمة عن خلافات عائلية سابقة في منطقة حي الموظفين بمركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث على الفور، وقامت بنقل جثامين الضحايا إلى دائرة الطب العدلي، فيما تمكنت من محاصرة الجاني (وهو في العقد الثالث من العمر) واعتقاله قبل تمكنه من الفرار.

من جانبها، أصدرت قيادة شرطة محافظة ميسان بياناً أكدت فيه إلقاء القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وأوضح بيان الشرطة أن مفارز شرطة "الكرامة" باشرت إجراءاتها فور وقوع الحادث الذي وصفته بأنه "خلاف مالي نشب بين أفراد من عائلة واحدة"، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل أحد الأطراف أمام دار الجاني، فيما جرى إحالة المعتقل إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.