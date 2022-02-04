قتيلان بحادثيّ اغتيال في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمجمل الأحداث الأمنية التي شهدها مدينة الموصل، ضمن محافظة نينوى، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، ان "مجهولين يستقلون سيارة مدنية اغتالوا صاحب محل أجهزة كهربائية في حي نابلس بأيمن الموصل، بعد أن أطلقوا عليه وابلاً من الرصاص في مختلف أنحاء جسده، ليفارق الحياة على الفور".

وأوضح المصدر، أن "الشاب المغدور، من مواليد 1987 وهو في الأصل من سكنة ناحية حمام العليل، وانتقل مع عائلته إلى الموصل منذ سنوات"، لافتاً إلى أن "دافع القتل هو ثأر عشائري".

من جانب آخر، أضاف المصدر، أن "مدنياً قتل من أبناء عشيرة زوبع الشمرية غرب مدينة الموصل، إثر هجوم مسلحين مجهولين أجهزوا عليه، عندما كان يقود سيارته بالقرب من مفرق قرية (دبشيه) على طريق موصل – ربيعة".

في سياق آخر، أكد المصدر "إلقاء القبض على شقيقين اثنين كانا قد اشتركا في جريمة قتل مدني بحي نابلس بالجانب الأيمن من الموصل، وذلك في المدخل الشمالي للمدينة (سيطرة سد الموصل)".