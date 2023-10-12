قتيلان احدهما موظف والآخر عسكري بحادثين وتفكيك "أخطر" عصابة للمخدرات في بغداد

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الخميس، بمقتل شخصين احدهما موظف والآخر منتسب في قوات الجيش العراقي بحادثين منفصلين في العاصمة بغداد.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إنه وردت معلومات بوجود حادث قتل ضمن منطقة الامين شرقي العاصمة، مضيفا أنه تم التوجه الى مكان الحادث والعثور على جثة موظف في وزارة الإعمار والإسكان مقتولاً داخل منزله.

وفي حادث آخر، ذكرت المصادر أن منتسبا في قيادة عمليات سامراء قُتل بهجوم مسلح نفذه شخص معروف لدى ذوي المُجنى عليه ضمن منطقة العدوانية جنوبي العاصمة بغداد.

وحسب المعلومات الأولية أن الحادثة وقعت نتيجة غسل عار، وفقا للمصادر التي قالت ان القوات الامنية تبحث عن الجاني.

في غضون ذلك تمكن جهاز الأمن الوطني العراقي من تفكيك إحدى "أخطر" العصابات في منطقة الشعلة ببغداد.

ووفقا لبيان صادر عن الجهاز، فإن، هذه الشبكة تقوم بتجارة المخدرات والسرقات والتسليب والتهديد المواطنين.

واشار البيان إلى أن أفراد الشبكة كانت وبحوزتهم أسلحة، وعددا من القنابل اليدوية الهجومية والدفاعية، وكميات من مادة الكريستال المخدرة، و12 جهاز نقال (موبايل) وختومات لغرض تزوير المعاملات و 26 دراجة نارية مسروقة، مؤكدا أن العملية تمت بعد استحصال الموافقات الاصولية.