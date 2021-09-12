قتل 6 ارهابيين جنوبي كركوك واعتقال 21 متسللاً قرب الحدود السورية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، يوم الاحد، مقتل ستة "ارهابيين" في عملية ملاحقة واشتباك مع تنظيم "داعش" قرب ناحية الرشاد جنوبي المحافظة، فيما القت قوة أمنية القبض على 21 متسللاً قرب الحدود السورية.

وقال قائد العمليات الفريق ركن علي الفريجي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن عملية امنية وملاحقة ميدانية بعد تعرض احدى نقاط الشرطة الاتحادية انطلقت منتصف الليل حتى الان في ملاحقة فلول داعش الارهابي والاشتباك معهم، مبيناً أن افراد الجيش والشرطة الاتحادية للفرقة الخامسة تمكنوا من قتل ستة ارهابيين واصابة ثلاثة وضبط اسلحة مختلفة الانواع.

وأكد الفريجي، أن الارهابيين هم جزء من المتورطين بمهاجمة الشرطة الاتحادية يوم امس وقبل ايام .

وعلى الصعيد الامني، أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، بأن قوة مشتركة من الفوج الاول باللواء ٧١ في الفرقة ١٥ ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القت القبض على 21 متسللاً قرب الحدود السورية.

وأوضح البيان، أن القوة عثرت على 6 بنادق نوع كلاشنكوف و 5000 صاعق تفجير، مشيرة الى تخاذ بحق الملقى القبض عليهم الإجراءات القانونية اصولياً، وتم التعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات.