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قتل 12 شخصا .. اعتقال رئيس اكبر عصابة مجرمة والحكم على مدانين هددا اطباء بمحافظتين

Category: أمـن

Date: 2021-01-26T09:42:23+0000
قتل 12 شخصا .. اعتقال رئيس اكبر عصابة مجرمة والحكم على مدانين هددا اطباء بمحافظتين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء القاء القبض على رئيس اكبر عصابة مجرمة في محافظة ميسان وذلك من خلال عملية نوعية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، ان قوة من شرطة محافظة ميسان تمكنت من القاء القبض على رئيس اكبر عصابة مجرمة في المحافظة تحديدا قضاء الميمونة وناحية السلام متورطة بعمليات قتل وتهجير والسطو والابتزاز، كما حاولت التعرض لاحد الضباط في المحافظة.

واضاف انه تم القبض عليه وبحوزته سلاحه الشخصي والذي تلوث بقتل اكثر من ١٢ مواطنا.

واشارت الوزارة الى ان هذه العملية النوعية جاءت استكمالا للعمليات التي تنفذها شرطة محافظة ميسان لملاحقة المطلوبين وكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين.

وفي السياق أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة  استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالحبس لمدة ستة اشهر لمدانين اثنين عن جريمة تهديد اطباء وابتزازهم مقابل مبالغ مالية نظير عدم التعرض لحياتهم.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن "المدانين قاموا بتهديد طبيب جراح في منطقة الكرادة ،فضلا عن تهديد طبيب اخصائي للاطفال في منطقة الحارثية ومساومتهم وابتزازهم بدفع مبالغ مالية مقابل عدم التعرض لحياتهم".

وأضاف البيان أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهما وفقا لاحكام المادة الرابعة 430 / 1 من قانون العقوبات العراقي".

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