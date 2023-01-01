قتل ووفيات وانتحار.. هكذا استقبلت محافظة عراقية 2023

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الاحد، بان المحافظة سجلت اول وفيات بسجن الناصرية المركزي وحالة انتحار وقتل في عام 2023.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مشاجرة وقعت بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار حصل فيها اطلاق، ادت لمقتل رجل في السبعين من عمره بعد تعرضه لاربع رصاصات في جسده، واصابة اثنين آخرين"، لافتا إلى ان "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

واضاف المصدر، ان "المحافظة سجلت وفاة نزيلين اثنين في سجن الناصرية المركزي (الحوت)"، مبينا ان "النزيل الاول عمره 31 عاما، من اهالي العاصمة بغداد ومحكوم بالسجن المؤبد 4 مرات وفق احكام المادة 4 إرهاب، حيث ان سبب الوفاة غامض".

وتابع، ان "النزيل الثاني من أهالي العاصمة بغداد ايضا وعمره 42 عاما ومحكوم بالإعدام مرتين والسجن المؤبد مرتين وحكم اخر بالسجن 6 سنوات"، مضيفا ان "سبب الوفاة غامض ايضا، حيث نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وتابع المصدر، ان" المحافظة سجلت اول حالة انتحار في عام 2023 لفتاة تبلغ من العمر 19 عاما، نتيجة تناولها ادوية بكميات كبيرة كبيرة داخل منزلها بمدينة الناصرية مركز المحافظة".