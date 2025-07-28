قتل وغرق واعتقال عصابة ومتهم "خطير" في 4 مدن عراقية (فيديو)

شفق نيوز- محافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الاثنين، من اعتقال مجموعة من المطلوبين بينهم عصابة تسليب وسرقة، ومتهم خطير مطلوب بقضايا جنائية، ومتهم آخر بقتل امرأة على يد أقاربها لـ"دوافع شخصية"، بالإضافة إلى انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 15 عاماً، بعد غرقه في نهر دجلة.

في صلاح الدين، أوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن الشاب الغريق من سكنة ناحية يثرب جنوب المحافظة، وقد تم انتشال جثته من مياه النهر بعد جهود من فرق الإنقاذ.

وأشار المصدر إلى أن الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، فيما فُتح تحقيق بالحادث من قبل الجهات الأمنية المختصة.

وفي كركوك، ذكرت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة، أن "قوة من فوج سوات وبالاشتراك مع مركز شرطة تسعين، تمكنت من اعتقال متهم خطير، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، حيث تبين أنه مطلوب بعدة قضايا جنائية، من بينها: المادة (28 و32) من قانون المخدرات، والمادة (443) من قانون العقوبات عن جرائم السرقة، إضافة إلى المادة (31/405) شروع بالقتل".

وأضاف البيان أن المتهم يُعد من أرباب السوابق، وكان يشكل تهديدًا أمنيًا داخل المدينة، مشيراً إلى أن القوة أحكمت قبضتها عليه بعد متابعة دقيقة وعمليات بحث وتحري.

وفي ديالى، كشفت قيادة شرطة المحافظة، ملابسات مقتل امرأة في قرية سراجق بعد (انتشار أنباء انتحارها على مواقع التواصل الاجتماعي) خلال اقل من 24 ساعة.

وأوضحت القيادة في بيان ورد للوكالة، أن "الحادث جنائي وليس انتحارًا، حيث تم التوصل إلى أن أحد أقارب المجني عليها هو من ارتكب الجريمة، وقد تم القبض عليه واعترف صراحة بارتكابه الجريمة لأسباب ودوافع شخصية. كما تم تدوين أقواله قضائيًا وإجراء كشف الدلالة الذي تطابق مع معطيات مسرح الجريمة".

وإلى البصرة، أفاد مصدر أمني بالقبض على عصابة مكونة من أربعة أشخاص قتلت مواطناً بدافع السرقة مبيناً أن الاعتقال جاء بعد مداهمة وكر العصابة.

وكشف المصدر لوكالة شفق نيوز أن القوة ضبطت في الوكر السلاح المستخدم في الجريمة، إضافة إلى دراجات مسروقة ومواد مخدرة وأدوات تعاطي"، مبيناً أن "التحقيقات الأولية كشفت أن أفراد العصابة مطلوبون في أكثر من 10 قضايا تسليب وسرقة داخل مركز المحافظة".