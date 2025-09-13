قتيل وجريحان إثر مشاجرتين مسلحتين في بغداد وصلاح الدين

شفق نيوز- بغداد

شهدت العاصمة بغداد ومحافظة صلاح الدين، يوم السبت، اندلاع مشاجرتين مسلحتين أسفرتا عن وقوع قتيل وجريحين بين المدنيين.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة اندلعت بين شخصين ضمن ناحية الراشدية في بغداد، تطورت إلى استخدام سلاح ناري (مسدس)، ما أسفر عن مقتل أحد طرفي النزاع، فيما لاذ الجاني بالفرار".

وأشار إلى أن "الحادثة تعود لخلافات مالية بين الطرفين، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً بالواقعة".

وفي حادث آخر بالعاصمة أيضاً، أصيبت امرأة متسولة بجروح بليغة إثر تعرضها للطعن من قبل مجهول الهوية خلال عملية سرقة في منطقة شهداء السيدية، حيث استولى الجاني على مبلغ مالي لم تُحدد قيمته بعد، قبل أن يلوذ بالفرار، وفقاً للمصدر.

وفي محافظة صلاح الدين، قال مصدر أمني آخر، للوكالة إن "مدنيين أصيبا بجروح جراء مشاجرة عنيفة اندلعت وسط سوق الزهور الرئيسي في مدينة تكريت، استخدمت فيه أسلحة بيضاء (التواثي)".

وأوضح أن "قوة من الشرطة تدخلت لفض النزاع ونقلت المصابين إلى المستشفى"، مؤكداً "مباشرة التحقيق لمعرفة خلفيات الحادث والأطراف المتورطة".