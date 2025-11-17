قتل وتسريب بيانات وتسلل.. اعتقال 24 شخصاً معظمهم أجانب في 4 محافظات

شفق نيوز- بغداد/ ديالى/ واسط/ السليمانية

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، يوم الاثنين، القبض على متهم بقتل زوجته بعد الادعاء بأن وفاتها كانت عن طريق الخطأ دون أي علاقة له بالحادث، إلى جانب الإطاحة بالمتهم الرئيسي في قضية تسريب قاعدة البيانات ومتهم آخر أنشأ قناتين وهميتين للتضليل، فضلاً عن القبض على 21 متسللاً أجنبياً أثناء محاولتهم تجاوز الحدود بطريقة غير قانونية، وذلك في أربع حوادث أمنية منفصلة في محافظات بغداد وديالى وواسط والسليمانية.

ففي ديالى، أعلنت قيادة شرطة المحافظة عن "ورود إخبار إلى قسم شرطة هبهب/ مركز جديدة الشط يفيد بادعاء زوجٍ بأن زوجته فارقت الحياة متأثرة بإصابة تعرضت لها، مدعياً أن الحادث وقع عن طريق الخطأ أثناء تنظيف منزلها، بعد تحريكها لبندقية صيد (كسرية) ما أدى إلى انطلاق رصاصة أصابتها".

وعلى إثر ذلك، أوضحت شرطة ديالى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "تم تشكيل فريق عمل أمني مختص وأثناء التعمق بالتحقيق وجمع الأدلة الفنية من قبل فرق الأدلة الجنائية، تبيّن أن طبيعة الإصابة وتفاصيل مسرح الجريمة لا تتوافق مع رواية الزوج، ما عزز الشك بوجود فعل جنائي. وبعد مطابقة المضبوطات والآثار وتحليل الأدلة، تم القبض على الزوج المشتبه به".

وتابعت: وبعد مواجهته بما تم جمعه من أدلة قطعية، اعترف بارتكاب جريمته بحق زوجته نتيجة خلافات بينهما، مكذباً روايته الأولى.

وبإجراء كشف الدلالة من قبله، جاءت النتائج مطابقة لاعترافاته وما ورد في محاضر الأدلة الجنائية. وتم عرض القضية على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة (405) من قانون العقوبات العراقي".

وفي السياق الأمني أيضاً، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، تمكن مفارزه في محافظة واسط من تنفيذ أوامر إلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين في قضايا تسريب البيانات والتضليل الإلكتروني.

ففي العملية الأولى، بحسب بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، "تم توقيف المتهم الرئيسي في قضية تسريب قاعدة بيانات العراق عبر تطبيق التليجرام في بغداد، وقد تم توقيفه بموجب أحكام المادة 182 من قانون العقوبات".

وأضاف أنه "وفي عملية ثانية تم القبض على متهم آخر في العاصمة، والذي اعترف خلال التحقيقات الأولية بقيامه بإنشاء بوت وهمي على تطبيق التليجرام يحمل واجهة مزورة توحي بامتلاكه قاعدة بيانات خاصة بالبطاقة الوطنية للمواطنين موزعة على محافظات العراق الـ18، بهدف استقطاب المستخدمين وزيادة عدد المتابعين".

وأكد جهاز الأمن الوطني أن "المتهم أقر بإنشائه قناتين على تطبيق التليجرام، استغل من خلالهما البوت المزيف لإيهام المواطنين بامتلاك بياناتهم، في حين تبين لاحقاً أن البوت لا يحتوي على أي معلومات حقيقية بل كان فارغاً تماماً، وأكد أن الغاية من هذا النشاط كان التربح المالي غير المشروع من خلال استلام مبالغ مالية على شكل بطاقات رصيد".

وإلى السليمانية، أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مفارز لواء الحدود الحادي والعشرين في القيادة تمكنت من إلقاء القبض على 21 متسللاً أجنبياً من جنسيات آسيوية مختلفة أثناء محاولتهم تجاوز الحدود بطريقة غير قانونية مستغلين الظروف الجوية السيئة، ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".