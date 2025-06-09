قتل وانتشال جثة ومحاولة انتحار بمحافظتين وإحباط تهريب مخدرات من سوريا

شفق نيوز/ سجلت محافظتي ذي قار وديالى، يوم الاثنين، مقتل شخص وإصابة آخر بطلق ناري إلى جانب انتشال جثة غريق، فيما أحبطت قيادة قوات حرس الحدود العراقية محاولة تهريب 4 آلاف حبة مخدرة قادمة عبر مجرى نهر الفرات في بلدة الباغوز أقصى شرقي سوريا.

ففي محافظة ذي قار، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "شجاراً بين شخصين تطور إلى استخدام السلاح، حيث أدى لمقتل أحدهما على يد الآخر في قضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار"، لافتاً إلى أن "دوافع الجريمة كانت بسبب خلاف على قطعة أرض".

وأضاف المصدر، كما "سجل قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة، محاولة انتحار فاشلة لشاب في العشرينيات من عمره، بعد أن أطلق النار على نفسه من سلاح نوع (كلاشنكوف)، وأصاب رأسه، وتم نقله للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم"، مبيناً أن "دوافع الانتحار هي بسبب الحالة النفسية".

وفي ديالى، أبلغ مصدر الوكالة، بـ"انتشال جثة شاب من بغداد غرق فجر اليوم في بحيرة حمرين شمال شرقي المحافظة بعد سقوطه من زورق صيد أسماك خلال نزهة مع أصدقائه"، موضحاً أن "عملية البحث استمرت ساعات حتى تم العثور على الجثة وانتشالها".

إلى ذلك، أعلن مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفوج الثاني في لواء مغاوير قيادة قوات الحدود أحبط محاولة لتهريب 4 آلاف حبة مخدرة نوع كبتاغون قادمة عبر مجرى نهر الفرات في الباغوز".

وأشار ميري، إلى أن "العملية نفذت بجهد ومتابعة دقيقة، وتؤكد استمرار التصدي لكل محاولات التهريب والتسلل".