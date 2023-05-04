قتل أم انتحار؟.. جريمة قتل أم على يد ابنتها بطلب منها في نينوى

شفق نيوز/ كشفت مديرية شرطة الكرامة بمحافظة نينوى يوم الخميس، عن تفاصيل جريمة ارتكبتها فتاة بحق والدتها.

وأبلغ مصدر مصدر امني وكالة شفق نيوز؛ أن "مديرية شرطة الكرامة في نينوى كشفت عن جريمة قتل وقعت في حي القدس شرقي الموصل بعد ساعات من وقوعها".

وأضاف المصدر؛ أن الشرطة ألقت القبض على فتاة من مواليد 2009 قتلت والدتها بمسدس والدها بطلب من الضحية بسبب الظروف العائلية الصعبة والمشاكل التي تمر بها العائلة".

وأوضح المصدر أن "الام وضعت المسدس على بطنها وطلبت من ابنتها الضغط على الزناد لإنهاء حياتها التي تشوبها مشاكل زوجية بسبب الظروف التي تعيشها العائلة".

وبين المصدر أن القضاء قرر توقيف الفتاة لاكمال التحقيق.