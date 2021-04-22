سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قتل معلمة ورمى بجثمانها في نهر بالديوانية .. الشرطة تعتقل المنفذ وتسرد التفاصيل

Category: أمـن

Date: 2021-04-22T09:54:29+0000
قتل معلمة ورمى بجثمانها في نهر بالديوانية .. الشرطة تعتقل المنفذ وتسرد التفاصيل

شفق نيوز/ افادت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة يوم الخميس بالقاء القبض على متهم قام قتل معلمة ورمى بجثمانها في النهر بعد ٣ ساعات على ارتكابه الحادث في محافظة الديوانية جنوبي العراق

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إن قوة مشتركة من مكتب مكافحة الإجرام في الحمزة الشرقي بالتعاون مع مركز شرطة السدير تمكنت من القاء القبض على المتهم بجريمة القتل التي حصلت في قضاء السدير والتي راح ضحيتها معلمة تبلغ من العمر ٢٥ سنة وذلك  بعد أقل من ٣ ساعات على حصول الجريمة.

وأوضح البيان أن المتهم الذي يبلغ من العمر ٣٣ سنة  اعترف أثناء التحقيق بأن المجنى عليها كانت قد طلبت منه إيصالها إلى منزلها بعد أن كانت متوقفة على الطريق العام أثناء عودتها من عملها لحظة مرور العجلة التي كانت يستقلها المتهم نوع ( جيلي صيني ).

وأكد المتهم تعرض المعلمة للضرب و من ثم خنقها بيديه ومرها  في أحد الانهر القريبة في منطقة السدير ، حيث تم تصديق أقواله قضائيا واجراء كشف الدلالة على محل الحادث من أجل إحالته إلى المحكمة المختصة حتى ينال جزاءه العادل، وفقا للبيان.

related

اشتباكات بين "القبعات الزرق" والمتظاهرين في الديوانية والشرطة تتدخل

Date: 2020-02-04 15:26:55
اشتباكات بين "القبعات الزرق" والمتظاهرين في الديوانية والشرطة تتدخل

اخلاء سبيل صحفي بعد ساعات من اختطافه جنوبي العراق

Date: 2019-11-18 21:09:15
اخلاء سبيل صحفي بعد ساعات من اختطافه جنوبي العراق

وفاة ضابط كبير بكورونا واصابة 4 جنود بانفجار في محافظتين

Date: 2020-08-21 19:08:05
وفاة ضابط كبير بكورونا واصابة 4 جنود بانفجار في محافظتين

شرطة الديوانية تحذر من حرف التظاهرات عن سلميتها

Date: 2021-03-02 16:56:44
شرطة الديوانية تحذر من حرف التظاهرات عن سلميتها

مصرع واصابة 11 شخصا بحادثين مروعين في الديوانية ودهوك

Date: 2020-05-02 15:03:56
مصرع واصابة 11 شخصا بحادثين مروعين في الديوانية ودهوك

باعا طفلهما غير الشرعي .. القبض على رجل وامرأة يتاجران بالبشر في كربلاء

Date: 2020-12-30 09:01:42
باعا طفلهما غير الشرعي .. القبض على رجل وامرأة يتاجران بالبشر في كربلاء

العثور على جثة ضابط في البصرة وانتحار شاب عشريني في الديوانية

Date: 2021-04-12 06:37:13
العثور على جثة ضابط في البصرة وانتحار شاب عشريني في الديوانية

ذي قار تحذر من مبنى مفخخ يمنع المتظاهرون من وصوله وسلطات النجف تدعو للاحتجاجات

Date: 2019-11-30 15:40:33
ذي قار تحذر من مبنى مفخخ يمنع المتظاهرون من وصوله وسلطات النجف تدعو للاحتجاجات