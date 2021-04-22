قتل معلمة ورمى بجثمانها في نهر بالديوانية .. الشرطة تعتقل المنفذ وتسرد التفاصيل

شفق نيوز/ افادت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة يوم الخميس بالقاء القبض على متهم قام قتل معلمة ورمى بجثمانها في النهر بعد ٣ ساعات على ارتكابه الحادث في محافظة الديوانية جنوبي العراق

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إن قوة مشتركة من مكتب مكافحة الإجرام في الحمزة الشرقي بالتعاون مع مركز شرطة السدير تمكنت من القاء القبض على المتهم بجريمة القتل التي حصلت في قضاء السدير والتي راح ضحيتها معلمة تبلغ من العمر ٢٥ سنة وذلك بعد أقل من ٣ ساعات على حصول الجريمة.

وأوضح البيان أن المتهم الذي يبلغ من العمر ٣٣ سنة اعترف أثناء التحقيق بأن المجنى عليها كانت قد طلبت منه إيصالها إلى منزلها بعد أن كانت متوقفة على الطريق العام أثناء عودتها من عملها لحظة مرور العجلة التي كانت يستقلها المتهم نوع ( جيلي صيني ).

وأكد المتهم تعرض المعلمة للضرب و من ثم خنقها بيديه ومرها في أحد الانهر القريبة في منطقة السدير ، حيث تم تصديق أقواله قضائيا واجراء كشف الدلالة على محل الحادث من أجل إحالته إلى المحكمة المختصة حتى ينال جزاءه العادل، وفقا للبيان.