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مقتل مسؤول التفخيخ لقاطع الرمادي بداعش

Category: أمـن

Date: 2022-11-17T07:51:40+0000
مقتل مسؤول التفخيخ لقاطع الرمادي بداعش

شفق نيوز/ افاد اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يوم الخميس، مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وقال اللواء رسول في بيان اليوم، إن جهاز مكافحة الإرهاب يواصل عملياته النوعية، وبكمين ناجح وفق معلومات استخبارية، تمكنت قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهـاب من قتُل القيادي بعصابات داعـش الإرهابيـة المدعو حسين محمد جاسم العيساوي المُكنى " أبو عيسى" والذي يشغل منصب مسؤول التفخيخ لقاطع الرمادي لما تُسمى ولاية الأنبار.

وأضاف أنه "حاول تفجير نفسه على شُجعان الجهاز لكن سرعة ومهارة رجال العمليات الخاصة حالت دون ذلك"، مشيرا إلى أن "العملية نُفذت فجر اليوم داخل صحراء الحميرة في قضاء الرمادي".

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