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بتصفية كبار قادتها.. مكافحة الإرهاب يقضي على "ولاية الجنوب"

Category: أمـن

Date: 2021-05-06T18:56:54+0000
بتصفية كبار قادتها.. مكافحة الإرهاب يقضي على "ولاية الجنوب"

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، يوم الخميس، عن توجيه "ضربة نهائية" لما يسمى بـ"ولاية الجنوب" لتنظيم داعش، وقتل كبار قادتها.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قطعات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت واجبات مختلفة في مناطق الرضوانية واليوسفية والدورة جنوبي بغداد، وتمكنت من إلقاء القبض على ما يسمى بـ(أمير قاطع الحمزة/  قاطع الجنوب) الإرهابي المُكنى أبو حنان".

 وأضاف أنه "من خلال استخلاص المعلومات من المعتقل تم تدمير أحد الأوكار في منطقة (الحركاوي) باليوسفية، وعُثر أيضًا على كدس للأعتدة والأسلحة داخل تلك المنطقة".

وأشار إلى أن "قطعات مكافحة الإرهاب باشرت بعملية كانت الضربة النهائية لما يُسمى بـ(ولاية الجنوب) من خلال ضرب الوكر المركزي لهذه للولاية والذي كان في منطقة الزيدان بالرضوانية".

وبين رسول أن العملية أسفرت عن "قتل الإرهابي المُكنى أبو أسامة، المسؤول الإداري العام لولاية الجنوب، والإرهابي المُكنى أبو ربيع، المسؤول الأمني العام لولاية الجنوب، والإرهابي المُكنى أبو سارة، المفتي الشرعي في ولاية الجنوب".

وأكد أن "هؤلاء المقتولين ساهموا بمساعدة الإرهابيين الانتحاريين الذين قاموا بتفجير أنفسهم على المواطنين الأبرياء في ساحة الطيران".

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