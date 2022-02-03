قتل قناصين من داعش في صلاح الدين واعتقال ثالث بكركوك

شفق نيوز/ اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، يوم الخميس، عن قتل قناصين اثنين من عناصر داعش بضربة جوية في صلاح الدين، فيما تم اعتقال ثالث بعملية امنية في كركوك.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "السرب الثالث في قيادة القوة الجوية نفذ طلعات جوية مميزة بطائرات (سيزنا كرفان) لاسناد القوات البرية المنفذة لواجب بحث وتفتيش في منطقة مطيبيجة ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين".

وبين انه "تم قتل عنصرين قناصين من عصابات داعش الارهابية حاولا التعرض على القوات الامنية".

وعلى صعيد متصل، ذكرت الشرطة الاتحادية في بيان ورد لشفق نيوز، ان "قوة من الفوج الاول اللواء التاسع عشر في الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية وبتنسيق وإسناد مفارز الجهد الاستخباري، القت القبض على احد المطلوبين وفق المادة 4/ ارهاب في محافظة كركوك".

واشارت الى ان "التحقيقات تفيد بانتمائه إلى عصابات داعش وهو أحد عناصر مفرزة إرهابية ممن يقدمون الدعم اللوجستي".