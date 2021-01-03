قتل عنصرين واعتقال ثالث بداعش في كركوك

شفق نيوز/ تمكنت القوات العراقية يوم الاحد من قتل عنصرين بتنظيم داعش، والقاء القبض على آخر في محافظة كركوك.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبامر من قيادة العمليات المشتركة، طائرات ال F- 15 التابعة للتحالف الدولي تنفذ ضربة جوية في" وادي الكور بمحافظة كركوك"، اسفرت عن قتل عنصرين من التنظيم.

من جهته قالت وكالة الاستخبارات في بيان ان ان مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك تمكنت من القاء القبض على احد الارهابين المطلوب وفق احكام المادة (٤ارهاب) لانتمائه لداعش والذي عمل بصفة مقاتل بمايسمى المفارز الارهابية بجبال مكحول ضمن قاطع دجلة وناحية الزاب".

واضاف البيان ان المتهم "عمل ضمن مفرزة ارهابية لسرقة ومصادرة دور واملاك المواطنين الذين نزحوا من قضاء الحويجة الى القوات الامنية اثناء سيطرة داعش على القضاء".