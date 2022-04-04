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قتلَ ضابطاً كبيرا.. الاطاحة بأبرز تاجر مخدرات في الديوانية

Category: أمـن

Date: 2022-04-04T19:30:51+0000
قتلَ ضابطاً كبيرا.. الاطاحة بأبرز تاجر مخدرات في الديوانية

شفق نيوز / أعلنت خلية الصقور الاستخبارية في محافظة الديوانية، يوم الاثنين، القبض على أبرز تاجر مخدرات متهم بقتل معاون مدير مكافحة المخدرات في الديوانية.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "عملية مداهمة المتهم تمت بوقت سابق من قبل مفرزة تابعة لمديرية مخدرات الديوانية، وأدت إلى سقوط العقيد أحمد كامل ضحية، وهو معاون مدير المخدرات أثناء تنفيذ الواجب في منطقة حي العروبة، ضمن محافظة الديوانية".

وأضاف المصدر، أن "تنفيذ الواجب تم من قبل خلية الصقور الاستخبارية والفريق التكتيكي التابع إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".

وكان مصدر أمني، أفاد يوم الاحد (30 كانون الثاني 2022)، بمقتل ضابط برتبة عقيد في مكافحة المخدرات أثناء مداهمة منزل عصابة وسط محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، في حينها إن قوة من مكافحة المخدرات داهمت، منزل عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في حي العروبة، وسط محافظة الديوانية.

وأشار المصدر، إلى أفراداً من العصابة اطلقوا النار تجاه القوة المداهمة ما أسفر عن مقتل العقيد أحمد كامل.

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