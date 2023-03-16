القبض على قاتل شقيقته في اربيل ومصرع مدنيين بديالى وكرميان

شفق نيوز/ أفاد مصدران في ديالى وكرميان بمصرع شخصين في حادثين منفصلين، فيما كشفت شرطة اربيل جريمة قتل بسبب مشاكل عائلية.

وأبلغ مصدر امني في ديالى لوكالة شفق نيوز؛ ان رجلا خمسينيا لقي مصرعه بصعقة كهربائية داخل منزله في أطراف مدينة بعقوبة.

واضاف ان جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث.

وفي كرميان؛ أخبر مدير اعلام شرطة كرميان المقدم على قدوري وكالة شفق نيوز؛ ان شابا يبلغ من العمر 29 عاما أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاح مسدس في اطراف قضاء كلار.

وأشار قدوري الى ان قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته فيما نقلت جثة الشاب الى مستشفى كلار - الطب العدلي.

بدورها قالت مديرية شرطة محافظة اربيل في بيان اليوم، تم إخطارها بحادث إصابة داخل المستشفى. بعد وصول فريق من المحققين إلى ذلك المستشفى، تبيّن أن المصابة فتاة تبلغ من العمر 28 عاما، تدعى (صورة)، اتضح أنها أُصيبت بطلق ناري بمنطقة الرأس وتوفيت بعد ساعتين بسبب سوء حالتها الصحية.

وبعد التحقيقات والحصول على المعلومات، تبين أن شقيقها المدعو (ر.س.ب) البالغ من العمر 32 عاما، أطلق عليها النار بسبب مشكلة عائلية، وأن قوات الشرطة تمكنت من اعتقال المشتبه به في وقت قصير.

تم تنظيم ملف تحقيق للمتهم وأُ حيل إلى قاضي التحقيق في اربيل لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.