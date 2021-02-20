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قتل داعشي واعتقال ثلاثة آخرين بينهم الممول الرئيسي للتنظيم في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-02-20T07:45:31+0000
قتل داعشي واعتقال ثلاثة آخرين بينهم الممول الرئيسي للتنظيم في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم السبت، عن قتل انتحاري وإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش، أحدهم الممول الرئيسي للتنظيم في محافظة ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز استخبارات ديالى نفذت عملية نوعية لضرب مضافات داعش في منطقة "زور خانقين"، حيث تم محاصرة انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً وقتله.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من داعش كانوا يخططون للقيام بعمليات اجرامية ضد المواطنين والقوات الامنية، احدهم الممول الرئيسي لخلايا داعش في منطقة "باهيزه"، مشيرة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وايداعهم التوقيف لعرضهم على القضاء تمهيدا لمحاكمتهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، مقتل ما يسمى بـ”والي الطارمية والمفتي الشرعي”، في كمين محكم شمال بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز اليوم إن قوة من فوج الطارمية التابع للحشد اشتبكت مع مجموعة من داعش، أسفر الاشتباك عن قتل ثلاثة عناصر من التنظيم.

وأشار البيان إلى سقوط ثلاث ضحايا من مقاتلي الفوج وإصابة أثنين آخرين، وما زالت الاشتباكات مستمرة (حتى وقت كتابة الخبر).

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