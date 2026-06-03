قتلت ابنة زوجها "حرقاً".. استدراج امرأة أجنبية مطلوبة للقضاء واعتقالها داخل العراق

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، مساء اليوم الأربعاء، بأن قوة أمنية استطاعت استدراج وإلقاء القبض على امرأة أجنبية قتلت ابنة زوجها العراقي "حرقاً" وفرّت إلى بلادها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من مكتب مكافحة الكرار بمحافظة النجف تمكنت من استدراج متهمة إيرانية إلى محافظة ديالى العراقية وإلقاء القبض عليها لارتكابها جريمة قتل".

وبين أن "المرأة وهو زوجة لرجل عراقي قامت مطلع العام الحالي بإشعال النار في منزل الزوجية بمحافظة النجف ما أدى إلى مقتل ابنة زوجها حرقاً كما أصيب الزوج بحروق".

وأكد المصدر أن "القوة الأمنية نصبت كميناً للمرأة في محافظة ديالى وما إن دخلت الأراضي العراقية حتى ألقت القبض عليها وتم نقلها تحت حراسة مشددة إلى مركز احتجاز خاص لإكمال الإجراءات القانونية معها، تمهيداً لإحالتها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل".