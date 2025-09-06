ضحايا وجرحى بينهم ضابط كبير بنزاع عشائري دامٍ شرقي بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بوقوع ضحايا وجرحى غالبيتهم من عناصر القوات الأمنية، في نزاع عشائري مسلح اندلع شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "النزاع تطور إلى استخدام الأسلحة النارية ضمن منطقة المعامل في جانب الرصافة، ما أسفر عن سقوط امر الفوج الاول في الاتحادية ضحية بالإضافة إلى منتسب أمني ومدني، وإصابة أكثر من عشرة أشخاص غالبتهم من القوات الأمنية بينهم حاولوا السيطرة على الموقف".

وأضاف أن "القوات الأمنية كثفت انتشارها في المنطقة لاحتواء النزاع وإعادة الاستقرار، فيما فُتح تحقيق لمعرفة ملابساته والجهات المتورطة فيه".