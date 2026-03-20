11 قتيلاً ومصاباً في كركوك نتيجة العبث بـ"مقذوف حربي" مجهول

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة كركوك، مساء الجمعة، بأن مقذوفاً مجهولاً في قرية البو سيف التابعة لناحية الرياض جنوب غربي محافظة كركوك، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين بعد أن تم العبث به من قبل أطفال.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المقذوف كان داخل منطقة سكنية، وعند العبث به انفجر، ما أدى إلى مقتل امرأة وطفل على الفور، فضلاً عن إصابة 9 مدنيين بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة.

وأضاف، أن الانفجار تسبب بحالة من الذعر بين الأهالي، فضلاً عن أضرار مادية لحقت بعدد من المنازل القريبة من موقع الحادث.

وأشار إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى المكان، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما تم نقل جثامين الضحايا إلى دائرة الطب العدلي.

وأوضح المصدر، أن القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً مشدداً حول موقع الحادث، ومنعت الاقتراب منه، فيما باشرت فرق مختصة بجمع الأدلة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وبيّن أن الجهات الأمنية دعت المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مقذوفات غير معروفة، والإبلاغ عنها فوراً، لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.