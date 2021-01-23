سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قتلى وجرحى بينهم ضابط بهجوم لداعش شرقي صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-01-23T18:20:58+0000
قتلى وجرحى بينهم ضابط بهجوم لداعش شرقي صلاح الدين
قتلى وجرحى بينهم ضابط بهجوم لداعش شرقي صلاح الدين

related

تدمير أنفاق وإحباط تسلل لداعش في صلاح الدين

Date: 2020-12-20 08:24:57
تدمير أنفاق وإحباط تسلل لداعش في صلاح الدين

قتلى وجرحى بتفجيرين مزدوجين بمحافظة عراقية

Date: 2019-07-09 11:58:53
قتلى وجرحى بتفجيرين مزدوجين بمحافظة عراقية

تنظيم داعش يتبنى الهجوم على الكاكائية في خانقين

Date: 2020-06-16 13:48:47
تنظيم داعش يتبنى الهجوم على الكاكائية في خانقين

"بساتين العبارة" الملاذ الدائم لداعش في ديالى: مجازر دموية وحلول أمنية غائبة

Date: 2020-12-04 12:14:29
"بساتين العبارة" الملاذ الدائم لداعش في ديالى: مجازر دموية وحلول أمنية غائبة

العراق يحبط عملية داعشية لإدخال نساء واطفالهن ويقبض على عناصر بالتنظيم

Date: 2020-09-12 07:20:28
العراق يحبط عملية داعشية لإدخال نساء واطفالهن ويقبض على عناصر بالتنظيم

مقابل فدية .. داعش يفرج عن شاب من بين 7 اختطفهم بمتنازع عليها

Date: 2020-02-20 07:17:32
مقابل فدية .. داعش يفرج عن شاب من بين 7 اختطفهم بمتنازع عليها

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم صلاح الدين إلى 5 بينهم مدير شرطة

Date: 2020-11-21 18:45:36
ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم صلاح الدين إلى 5 بينهم مدير شرطة

القيادي "ابو مسلم العراقي" يفضح داعش بـ5 نقاط: استعبد الايزيديات جنسيا رغم اسلامهن

Date: 2019-06-07 15:28:59
القيادي "ابو مسلم العراقي" يفضح داعش بـ5 نقاط: استعبد الايزيديات جنسيا رغم اسلامهن