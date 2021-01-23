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قتلى وجرحى بينهم ضابط بهجوم لداعش شرقي صلاح الدين
Category: أمـن
Date: 2021-01-23T18:20:58+0000
قتلى وجرحى بينهم ضابط بهجوم لداعش شرقي صلاح الدين
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