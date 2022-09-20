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قتلى وجرحى بهجوم "ارهابي" على ملعب رياضي في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-09-20T18:31:36+0000
قتلى وجرحى بهجوم "ارهابي" على ملعب رياضي في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة أربعة اشخاص بهجوم لعناصر تنظيم داعش على ملعب رياضي في أطراف ناحية المنصورية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "عناصر من داعش هاجموا بأسلحة متوسطة ملعباً خماسياً لكرة القدم في قرية الشيخ نجم العبدالله التابعة لحوض شروين في ناحية المنصورية ٤٥كم شمال شرقي بعقوبة".

واكد أن "الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة اخرين بجروح"، مشيرا إلى "نقل الضحية والمصابين إلى المستشفى فيما حضرت قوة أمنية إلى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش بحثا عن المهاجمين".

ويتعرض حوض شروين في المنصورية لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب تسلل عناصر داعش من مناطق شمالي المقدادية وحوض حمرين الى جانب الفراغات الأمنية الشاغرة.

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