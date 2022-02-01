قتيل وجرحى بمعركة طاحنة في ذي قار وقائد الشرطة يتدخل لفض النزاع

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بسقوط قتيل وجرحى بنزاع عشائري عنيف شمالي مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا اندلع مساء اليوم شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة، بين عشريتي (آل زيرج وآل بطي) واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وبين المصدر، ان "النزاع تسبب بمقتل شخص واحد، واصابة ثلاثة آخرين بجروح خطرة"، لافتا إلى أن "قائد شرطة المحافظة الفريق الركن قوات خاصة سعد الحربية يشرف بنفسه على فض النزاع المسلح".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني في ذي قار، وكالة شفق نيوز، بأن "مشاجرة وقعت في محلة المستشفى في قضاء الشطرة، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة، مما أسفر عن مقتل شاب من مواليد 1994 بعد إصابته بطلق ناري في الساقين وفقدان الكثير من الدماء، وإصابة شخص آخر مواليد 1984 بطلق ناري في الساقين".

كما اسفرت المشاجرة وفقاً للمصدر، عن "إصابة شاب من مواليد 1997 بطلق ناري في ساقه اليمنى، وإصابة آخر مواليد 1976 بكدمات في الوجه".

ويوم أمس الاثنين، اندلع نزاع عشائري عنيف في قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان المجاورة لذي قار وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى واستدعى تدخل قوة أمنية وعسكرية كبيرة للسيطرة لينتهي الامر صباح.