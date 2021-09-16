قتيل وجريحان بعد انهيار هدنة عشائرية في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بتجدد نزاع مسلح يوم الخميس بين مقاتلي عشيرتين في محافظة ذي قار عقب انهيار هدنة بين الطرفين.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "نزاعا عشائريا تجدد بين عشيرتي الدبات وال بايش الهلاليين بعد انهيار الهدنة التي فرضت بين الطرفين فجر اليوم لمدة 24 ساعة في أعقاب ليلة دامية بينهما بمنطقة البدعة في قضاء الشطرة شمالي ذي قار".

وأشار إلى أن "النزاع الدائر حاليا بين الطرفين أدى لمقتل شخص لا علاقة له بالحادث، وكان متدخلا برفع (راية العباس) لإيقاف النزاع العشائري، وإصابة طفلين من الزائرين المتوجهين إلى مدينة كربلاء المقدسة سيرا على الأقدام ".

وتابع المصدر، أن "القوات الأمنية احتشدت على طريق الزائرين لتامين الحماية لهم بعد سقوط جرحى بينهم ".

وأضاف، أن" قيادة عمليات سومر ارسلت قوة عسكرية كبيرة باتجاه الشطرة، لتنفيذ عملية الاقتحام وإيقاف النزاع بالقوة العسكرية الحكومية".