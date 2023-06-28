قتلى وجرحى بحادثي إطلاق نار في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الأربعاء، بمقتل وإصابة ستة أشخاص بمشاجرة مسلحة داخل سوق شعبية في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة واطلاق نار حصلت بين طرفين في قضاء الناصرية داخل سوق "سيد سعد" مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وفي حادث آخر قال مصدر في الشرطة المحلية، إن شخصين إثنين قُتلا بعد تعرضهما الى اطلاق نار وانقلاب عجلتهما نوع (بيك اب) داخل بزل بجانب الطريق السياحي قرب مفرق غماس بمحافظة النجف.

وأضاف أن القوات الأمنية ضبطت بداخل العجلة التي توفي فيها الشخصان قنبلتين يدويتين ومسدسا وعددا من مخازن العتاد وحبوب مخدرة.