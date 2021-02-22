قتلى من داعش بضربات جوية للتحالف الدولي في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، عن مقتل سبعة عناصر من تنظيم داعش بضربات جوية لطائرات التحالف الدولي، جنوبي كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن طيران التحالف الدولي نفذ ثماني ضربات جوية في وادي الشاي جنوبي محافظة كركوك، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي.

وبينت أن قوة مشتركة من اللواء 45 في الفرقة الثامن بالجيش العراقي ومكتب جهاز المخابرات في كركوك، تقصت نتائج الضربات الجوية وعثرت على جثث سبعة عناصر من داعش الإرهابية سيتم التدقيق في هوياتهم ومناصبهم، مضيفة أن القوة عثرت على حزامين ناسفين ومخازن للأسلحة والأعتدة الخفيفة.

واشارت الخلية الى ان العملية ما زالت العملية مستمرة.

يشار إلى أن القوات الأمنية كثفت في الآونة الأخيرة من العمليات العسكرية في منطقة وادي الشاي جنوبي محافظة كركوك لملاحقة وعناصر داعش وتدمير المضافات والأنفاق التي يختبئون بداخلها هناك.