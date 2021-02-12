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قتلى بنزاع عشائري طاحن في محافظة عراقية

Category: أمـن

Date: 2021-02-12T07:32:06+0000
قتلى بنزاع عشائري طاحن في محافظة عراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ميسان شرقي العراق، اليوم الجمعة، بوقوع نزاع عشائري طاحن بناحية العزير في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "النزاع حصل بين عشيرتين ولا يزال مستمرا حتى وقت كتابة الخبر، وقد أستُخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأضاف، أن " النزاع خلّف لغاية الآن 4 قتلى على الأقل، وجريح واحد"، مؤكدا أن " دائرة صحة ميسان أرسلت فوجا من سيارات الأسعاف لمنطقة النزاع يقدر بـ9 عجلات إسعاف ".

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.

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