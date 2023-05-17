"قتلوه ثم أجهزوا على شقيقه للإيهام بأنه القاتل".. قصة جريمة مروعة في ذي قار

شفق نيوز/ فككت السلطات الأمنية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء لغز جريمة مقتل أحد المواطنين الشهر الماضي بعدما تمكنت من اعتقال الجناة، فيما بينت أنه قتل بواسطة (سيف وجاكوج).

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة مواطن في الأربعينيات من عمره داخل احد الدور السكنية بمنطقة الصخيين غربي مدينة الناصرية، مقتولاً بواسطة (آلة راضة) الشهر الماضي"، لافتا إلى أن "الجثة وجدت متفسخة حيث مضى 10 أيام على مقتله".

وبين المصدر، ان "جهود فريق مختص من مكافحة الاجرام في المحافظة تمكن من فك لغز حادثة القتل، الذي توجهت الاصابع فيه بادئ الأمر إلى شقيق المجنى عليه المختفي عن الأنظار"، موضحاً انه "بعد مواجهة الجناة المشتبه بهم بالادلة التي تم جمعها، انهار اثنين منهما واعترفا بارتكاب الجريمة المروعة".

وأضاف المصدر، أن "المتهمين وأثناء التحقيق معهما اعترفا بقتل المجنى عليه بواسطة (سيف وجاكوج)"، موضحا أنهما "اعترفا بقتل شقيق المجنى عليه ودفنه داخل الدار التي وجدت فيها جثة شقيقه متفسخة لإيصال رسالة للجميع بأن القاتل هو شقيق المجنى عليه الأول وهو مختفي عن الأنظار حينها ".

ولفت المصدر، إلى أن "سبب ارتكاب الجريمة يعود إلى أن المجنى عليهما (الشقيقين)، مدانين بمبالغ مالية للجناة الملقى القبض عليهما، كون الطرفين يعملان بتجارة المخدرات والمشروبات الكحولية"، مضيفا ان"الأجهزة الأمنية أجرت كشف الدلالة للجناة، تمهيداً لإحالة اوراق المتهمين لمحكمة الموضوع لإصدار الأحكام العادلة بحقهما".

اعتقال المئات وضبط أكثر من 1700 قرص مخدر خلال 15 يوما

إلى ذلك، أعلنت السلطات الأمنية في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، عن احصائية باعداد واجباتها خلال النصف الأول من الشهر الحالي.

وذكرت القيادة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، ان "القوات الامنية تمكنت من اعتقال 422 متهما مطلوبا للقضاء، و692 مخالفاً، فيما ضبطت 369 عجلة مخالفة و 482 دراجة مخالفة".

وتابع البيان، كما ان " الأجهزة الأمنية تمكنت من ايقاف 19 مخموراً و17 قطعة و 1893 اطلاقة مختلفة النوع، كما فرضت 1424 غرامة مرورية".

واضاف البيان، ان "جانب المخدرات شهد حملة كبيرة انتهت بمصادرة 1759 قرص مخدر مختلف الانواع، و 1151 غرام من الكريستال و119 غرام من الحشيشة".