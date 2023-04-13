قتلوا ضابطا بطريقة "الإعدام".. قائد شرطة ذي قار يقتحم معقل "آل رميض" جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن قائد شرطة المحافظة اقتحم قضاء الاصلاح شرقي المحافظة بقوة عسكرية كبيرة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان " افراداً من عشيرة الرميض قطعوا الطريق على ضابط برتبة رائد في الامن الوطني ينتمي لعشيرة آل عمر كان عائداً من عمله وقاموا بقتله على طريقة الاعدام رمياً بالرصاص في الطريق العام ثم لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

واضاف المصدر، ان "هذا الحادث جعل الهدنة بين الطرفين التي عقدت ظهر اليوم منتهية، فيما حشدت الجميع اسلحتهم وقاموا ببناء الخنادق".

وتابع المصدر، أن "الأحداث المتسارعة في قضاء الاصلاح، جعلت قائد شرطة ذي قار، اللواء مكي شناع، يقتحم القضاء بقوة عسكرية كبيرة، تحسباً لأي تطورات لاحقة".

وأفاد مصدر محلي في ذي قار، في وقت سابق من يوم الخميس، بأن عدة أشخاص أصيبوا بجروح بنزاع مسلح في شرقي المحافظة بين عشيرتين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "افراداً من عشيرة الرميض قاموا فجر اليوم بشن هجمات مسلحة على ثلاثة ناشطين من عشيرة آل عمر في قضاء الإصلاح شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة، على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهها الناشطون إلى قائممقام القضاء احمد الرميض".

وبين أن "الهجمات المسلحة ادت لاصابة ناشطين بجروح بليغة".

واضاف المصدر، ان "افراداً من عشيرة آل عمر ردوا بقوة وقاموا بمهاجمة عشيرة الرميض بمعقلها، مستخدمين مختلف الأسلحة المتوسطة، بحثاً عن الجناة ما أدى إلى إصابة ثلاثة اشخاص كحصيلة أولية، فيما لاذ البقية بالفرار لجهة مجهولة".