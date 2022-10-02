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قتله رجل دين بدوافع "طائفية".. تفاصيل جديدة عن تاجر المواشي المقتول في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-10-02T10:48:19+0000
قتله رجل دين بدوافع "طائفية".. تفاصيل جديدة عن تاجر المواشي المقتول في ديالى

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في ديالى، يوم الأحد، تفاصيل اختطاف وقتل تاجر مواشٍ في الحدود الشرقية للمحافظة، مؤكدا أن دوافع الجريمة "طائفية".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شخصين يعتقد بانتمائهما لأحد الفصائل المسلحة قاما باختطاف تاجر مواشٍ في العقد الخامس من العمر يسكن منطقة (الندا) شمال شرقي ناحية مندلي واقتادوه إلى أرض زراعية بمسافة 15 كم عن ناحية قزانية وتحديداً منطقة (شعنون) المحاذية لمنطقة (توساق) في حدود مندلي وقتلوه ودفنوه".

وبين ان "الجثة وجدت مدفونة داخل أراضي محافظة واسط المجاورة لمحافظة ديالى"، مشيرا الى ان "الأجهزة الأمنية وبناء على تحريات وملاحقات استخبارية تمكنت من القبض على أحد منفذي عملية القتل فيما لاذ الآخر بالفرار بعد محاصرة منزله، وما زال ملاحقاً من قبل القوات الامنية".

وكشف المصدر أن "أسباب الحادث وبحسب اعترافات المتهم طائفية بذريعة ان الضحية يدعم المجاميع الإرهابية وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث بالكامل".

فيما أفادت معلومات اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ولم يتسنَ التأكد من صحتها، بأن "الضحية تاجر اغنام اسمه مهدي طلاك مسرهد، وهو شخصية معروفة في منطقة (الندا) وتم العثور على جثته اليوم مدفونا في اطراف ناحية قزانية الحدودية مع إيران بعد محاولة اشخاص مساومة أهله على مبلغ 200 الف دولار".

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