قتلت زوجها وأحرقته.. شرطة النجف تكشف لغز جريمة غامضة هزت المحافظة

شفق نيوز/ كشفت مديرية شرطة النجف، يوم الاثنين، تفاصيل جريمة قتل اثارت جدلاً في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مكافحة اجرام النجف تلقت اخبارا بوجود جثة لاحد الاشخاص محترقة ومتفحمة بالكامل مجهولة الاسم والمعالم في ارض متروكة في منطقة حي الميلاد"، موضحة أنه "تم تشكيل فريق عمل بأمرة مدير المكافحة وضابط شعبة الوفاء وعدد من المنتسبين لكشف ملابسات الحادث والقبض على الجناة".

وأضافت "قد باشر فريق العمل من خلال متابعة الكاميرات في المنطقة وتوصل إلى أحد المقاطع الفيديوية لكاميرا مراقبة في المنطقة شاهد منها دراجة نوع "ستوتة" فيها امرأتين ورجل يقفان بجانب صاحب "الستوتة" المحملة بخزان ماء بلاستيك كبير الحجم دائري الشكل، وقاموا بإنزال الخزان وقاموا بوضع مادة البنزين وحرق الخزان وتبين ان المجنى عليه في داخله".

وبينت المديرية انه "جمع المعلومات وبعد البحث والتحري وتفريغ عدد من المنتسبين بامرة ضابط من أجل نصب الكمائن والتفتيش وبعجلات مدنية للبحت عن الدراجة "الستوتة" الحمل لوجود علامات عليها تختلف عن باقي الأنواع المتشابهة ومن خلال البحث تم مشاهدتها مساءً وتم القبض على السائق وخلال التحقيق معه اعترف بانه استأجر من قبل المتهمين ويستطيع الدلالة على دورهم".

وتابع "على الفور تم الانتقال الى الدور المعنية ونصب كمين والقي القبض على المتهمين وهم كل من زوجة المجنى عليه وشقيقتها وشقيقها بعد ما قاموا بقتله بواسطه السكين وبعدها وضعوه في خزان الماء وحرقه من أجل معالم الجريمة اسباب القتل جنائية"، مشيرة إلى "اجراء كشف الدلالة وجاء مطابقا لاعترافهم وتم كشف الجريمة في اقل من ٤٨ ساعة وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".