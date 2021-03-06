قبيل ساعات من زيارة البابا.. كماشة أمنية على الموصل القديمة

شفق نيوز/ فرضت الأجهزة الأمنية في محافظة نينوى، يوم السبت، سبعة أطواق أمنية على المدينة القديمة في الموصل، قبيل ساعات من الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان فرنسيس.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن القوات الأمنية المتواجدة في نينوى، والقادمة من بغداد، فرضت طوقا أمنيا محكما، ومنعت الدخول والخروج من المدينة القديمة وعبر كافة مداخلها، إلا للحالات الطارئة.

وبين أن هذه الإجراءات ستبقى حتى انتهاء زيارة البابا إلى الموصل، إذ تم فرض سبعة أطواق أمنية متنوعة شاركت فيها جميع التشكيلات الأمنية، على مداخل المدينة القديمة في الموصل، مشيرا إلى أن قوة خاصة من بغداد وصلت الى المدينة لتأمين.

وكان الحبر الأعظم قد بدأ أمس الجمعة، زيارته التاريخية للعراق من العاصمة بغداد، فيما بدأ جولته الثانية من الزيارة البابوية للعراق، في مدينة النجف، ليتوجه بعدها إلى مدينة أور مسقط رأس النبي إبراهيم في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وسيزور البابا أيضا مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان ويلتقي بكبار المسؤولين من بينهم رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ومن ثم سيزور أربع مدن ذات غالبية مسيحية في محافظة نينوى.