قبيل البدء بالصرف.. مقتل صاحب "منفذ" لتوزيع الرواتب وسط الحلة

شفق نيوز- بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل صاحب محل لأجهزة الموبايل و"منفذ" لتوزيع الرواتب وسط مدينة الحلة لأسباب مجهولة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شخص مجهول يستقل دراجة نارية أطلق النار على صاحب محل للموبايلات ومنفذ لتوزيع الرواتب أيضاً في منطقة (نادر) وسط مدينة الحلة، ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضافت أن "الأجهزة الأمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلىى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الجريمة".

وأكدت القيادة أن "الأجهزة الأمنية شرعت بمراجعة كاميرات المراقبة في محيط الحادث، فيما تتواصل الجهود المكثفة لإلقاء القبض على المنفذ وتقديمه للعدالة".

فيما أشار شهود عيان إلى أن الضحية كان قد أعلن قبل مقتله بوقت قصير عن وصول رواتب الموظفين والمتقاعدين إلى منافذ التوزيع.