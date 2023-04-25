قبيلة عتاب: المعتقلون الثلاثة لاعلاقة لهم بجريمة قتل الشيخ جميل

شفق نيوز/ أكد أحد شيوخ قبيلة عتاب في العراق، اليوم الثلاثاء، أن المعتقلين بحادثة اغتيال شيخ القبيلة "لا علاقة لهم بالجريمة"، مجددا مطالبته عشيرة آل حاتم بتسليم المتورطين وعددهم 12 شخصاً الى القوات الأمنية، في وقت حذرت قيادة شرطة ذي قار صفحات على مواقع التواصل تسعى لإثارة الفتن.

وأمس الاثنين، أعلن قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء مكي الخيكاني اعتقال عدد من المشاركين في اغتيال شيخ قبيلة عتاب جميل العتابي جنوبي العراق.

وقال الشيخ علي العتابي لوكالة شفق نيوز، إن المتهمين الثلاثة الذين اعلنت القوات الامنية عن اعتقالهم بتهمة قتل (الشيخ جميل العتابي) لا علاقة لهم بالجريمة البشعة"، مبينا أن "اثنين من المعتقلين هما من منتسبي القوات الامنية وقد تم اعتقالهما أثناء التحاقهما بالواجب الأمني، وأحدهما ابن شيخ عشيرة آل حاتم العام، أما الشخص الثالث المعتقل فهو متهم بتسهيل خروج المتهمين من مركز المدينة".

وأضاف العتابي أن "اعتقال هؤلاء الثلاثة، لا نقول انه غير مفيد، فهو سيسهم بتهدئة الوضع، لإفساح المجال أمام القوات الامنية أخذ واجبها تجاه الجناة".

وبين العتابي، أن "المتهمين الرئيسيين بارتكاب جريمة قتل الشيخ جميل العتابي، هم 12 شخصاً، ولم يتم لغاية الآن تسليم أي شخص منهم إلى القوات الامنية، ونحن منحنا العطوة خلال الفترة الماضية على أساس تسليمهم للقوات الامنية".

وأوضح العتابي، أن "العطوة انتهت بعد الساعة الثانية من منتصف الليل، وهناك اجتماعا عاما لقيادات قبيلة عتاب اليوم الثلاثاء، لتدارس المواقف والخطوات المستقبلية ضد عشيرة ال حاتم، ولم نسمح بأن يضيع دم قتيلنا المغدور هباءً منثورا".

من جانبها أصدرت قيادة شرطة ذي قار، بيانا ورد الى وكالة شفق نيوز، قالت فيه، إنها لاحظت خلال الآونة الأخيرة وجود عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر الاخبار والاراء والافكار والتهديدات الساعية لإثارة الفتن بما يخص الخلافات والنزاعات العشائرية والتي تحرض على العنف المجتمعي وتساهم في وضع كبار القوم أمام ظروف لا يحمد عقباها.

وأكدت قيادة شرطة ذي قار، أنها سوف تلاحق أصحاب تلك الصفحات قانونيا وتقديمهم إلى القضاء العادل ليتحملوا نتائج أفكارهم المغرضة، مبينة أن قائد شرطة المحافظة اللواء مكي شناع الخيگاني وجه الجهات الاستخبارية والمعلوماتية في متابعة ورصد تلك الصفحات وتوثيق المنشورات ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

ودعت قيادة شرطة ذي قار، إلى الابتعاد عن نشر هكذا افكار، ولايخفى على الجميع أن المحافظة تشهد حالة من الخلافات العشائرية ،

وتابعت نحن بدورنا لن نتهاون تجاه المطلوبين للعدالة في تلك الخلافات، ونؤكد لأهلنا في ذي قار وفي مقدمتهم رجال الدين والسادات والمشايخ والوجهاء وكافة المسميات أن اخوتكم من القوات الأمنية يعملون بمهنية وهمة عالية لتقديم مثيري النزاعات إلى المحاكم المختصة لينالوا جزائهم العادل.

والأربعاء (19 نيسان الحالي)، قتل شيخ قبيلة عتاب واصيب نجله بجروح إثر هجوم مسلح استهدف منزلهما في قضاء النصر شمالي ذي قار جنوبي العراق.

وتشير التحقيقات الأولية في الحادث، بأن الجريمة ارتكبها أفراد ينتمون لعشيرة أخرى بسبب خلاف على عجلة، وفقا لمصدر أمني.