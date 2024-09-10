قبل ساعات من زيارة الرئيس الإيراني.. قصف لموقع تابع للسفارة الأمريكية بمطار بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بوقوع قصف استهدف المركز اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية داخل مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القصف الذي لم تعرف طبيعته بعد اذا كانت صواريخ او قذائف هاون، وقع بالقرب من الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية، وآخر بالقرب من مقر جهاز مكافحة الارهاب، والتي تقع جميعها ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي".

وهذا القصف هو الأول من نوعه منذ فترة، ويسبق بساعات زيارة خاصة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في جولة تشمل بغداد والنجف والبصرة وإقليم كوردستان.