قبل ساعات للقمة.. قطعات الحشد تنتشر في مداخل بغداد

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، مساء الخميس، تنفيذ انتشار أمني في مداخل العاصمة بغداد، "ضمن خطة تأمين القمة العربية التي ستنطلق صباح السبت المقبل.

وبحسب بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، يأتي ذلك "ضمن إطار خطة تأمين القمة العربية، حيث باشرت المديرية العامة للأمن والانضباط / مديرية العمليات الخاصة في هيئة الحشد الشعبي بتنفيذ انتشار أمني واسع في سيطرات مداخل العاصمة بغداد".

وأوضح البيان، أن هذا الانتشار جاء لـ"تعزيز إجراءات التفتيش والتدقيق الأمني، وضمان الانسيابية في حركة المرور، بالتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية، بهدف توفير أقصى درجات الحماية للوفود المشاركة في القمة والحفاظ على أمن المواطنين".

وتستعد العاصمة العراقية بغداد لاستضافة القمة العربية يوم السبت المقبل الموافق 17 أيار/مايو 2025، وذلك في إطار جهود العراق لتعزيز حضوره الدبلوماسي الإقليمي، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية.