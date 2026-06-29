قبل تهريبها.. ضبط 4 ملايين دولار داخل مركبة بين صلاح الدين وديالى

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بضبط مبلغ مالي داخل مركبة عند سيطرة أمنية بين محافظتي صلاح الدين وديالى، فيما جرى اعتقال صاحبها وفتح تحقيق لمعرفة مصدر الأموال ووجهتها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية في سيطرة عباس جوما، الواقعة بين صلاح الدين وديالى، أوقفت مركبة من نوع نيسان "باثفايندر"، وعثرت بداخلها على مبلغ قدره 4 ملايين دولار أمريكي.

وأضاف أن صاحب المركبة اعتُقل على الفور، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مع فتح تحقيق في الحادثة لمعرفة طبيعة الأموال والجهة التي تقف وراء نقلها.

وتأتي عملية الضبط في وقت تواصل فيه السلطات العراقية حملة واسعة لملاحقة ملفات الفساد المالي وهدر المال العام والكسب غير المشروع، شملت خلال الأيام الماضية سياسيين وموظفين ومسؤولين وأصحاب شركات، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع تهريب الأموال أو مغادرة المطلوبين إلى خارج البلاد.