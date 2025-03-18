قبطانها إيراني.. ضبط سفينة "مجهولة الهوية" في المياه الإقليمية العراقية تهرب النفط (صور)

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة أركان الجيش العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، عن ضبط سفينة "مجهولة الهوية" في المياه الإقليمية العراقية يشتبه بأنها تقوم بتهريب النفط.

وذكرت رئاسة الأركان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من فوج المشاة البحري الأول التابع للواء البحري الثاني، قام بعملية نوعية أسفرت عن ضبط سفينة "مجهولة" يتشبه بتهريبها النفط.

وبينت أن "القوة المكلفة بواجب حماية ميناء البصرة النفطي والمنصات النفطية العائمة، قامت على متن زورق الدورية (P-303) بعملية نوعية بناءً على ورود معلومات استخباراتية دقيقة للاشتباه بوجود أعمال غير قانونية في مياهنا الإقليمية".

وتابعت "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على سفينة مجهولة الهوية على متنها قبطان إيراني الجنسية مع طاقمها المؤلف من ثمانية أشخاص يحملون الجنسية الهندية واثنين عراقيي الجنسية، بدون موافقات رسمية في المياه الإقليمية العراقية يشتبه بقيامها تهريب الوقود".

وأضافت أن "السفينة تم سحبها إلى مرسى قاعدة أم قصر البحرية، وتسليم طاقم السفينة إلى مركز شرطة أم قصر اصولياً بعد إكمال الإجراءات الازمة بحقهم".