قائممقام كركوك: اعتقال مهاجمي لجنة إزالة التجاوزات وإصابتي في الرأس (فيديو)

أعلن قائممقام قضاء كركوك فلاح خليل يايجلي، مساء السبت، اعتقال سبعة متهمين بمهاجمة لجنة إزالة التجاوزات التي كان برفقتها، مؤكداً تعرضه لإصابة في الرأس ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال يايجلي لوكالة شفق نيوز، إن لجنة إزالة التجاوزات كانت تنفذ مهمة رسمية لرفع التجاوزات في منطقة ضمن حي بدر بمنطقة العروبة، مشيراً إلى أنهم تعرضوا لهجوم مباشر أثناء تنفيذ الواجب.

وأضاف أنه تعرض للضرب على مستوى الرأس، ما استدعى نقله إلى المستشفى، لافتاً إلى أن حالته الصحية مستقرة حالياً.

وأوضح أن قوة أمنية تحركت عقب الاعتداء، وتمكنت من اعتقال سبعة من المهاجمين بعد صدور قرار قضائي بإلقاء القبض عليهم، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية بحق المتورطين.